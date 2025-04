O secretário regional da Economia felicitou, hoje, a Confraria Enogastronómica da Madeira pelos 25 anos de existência e pelo “trabalho notável que vem desenvolvendo a favor da verdadeira gastronomia da Madeira e do Porto Santo, e da sua afirmação além-fronteiras”.

As declarações foram proferidas na Cerimónia Solene do XXV Grande Capítulo da Confraria Enogastronómica Madeira, que se realizou no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta. “Manifesto o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar as vossas iniciativas”, vincou José Manuel Rodrigues, destacando que “uma parte significativa da memória da vida de 600 anos do nosso povo foi resgatada, conservada e promovida pela Confraria Enogastronómica, e essa é uma riqueza extraordinária que devemos continuar a fazer crescer, porque estamos, também, perante uma mais-valia económica”.