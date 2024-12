Já concluída, a empreitada agrega 42 novos fogos, sendo 13 T1, 17 T2 e 12 T3, resultantes de um investimento na ordem dos 8,9 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

Miguel Albuquerque efetua, na manhã deste sábado, uma visita a um edifício de habitação multifamiliar, localizado no sítio do Carmo, em Câmara de Lobos.

Contando com estacionamentos privativos, áreas de convívio comuns e áreas ajardinadas de utilização coletiva, o empreendimento faz parte de um conjunto total de 110 fogos que serão entregues este mês no concelho de Câmara de Lobos, às famílias, em regime de arrendamento, através do programa de ‘renda reduzida’.

No decorrer do primeiro trimestre do próximo ano, será aberto um novo período de inscrições, seguido de fase de candidaturas para vários concelhos, incluindo novamente o de Câmara de Lobos.