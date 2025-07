A candidatura ‘Machico com Futuro’ destacou a habitação, numa iniciativa realizada junto ao complexo habitacional das Feiteirinhas, no Caniçal, onde Luís Ferreira, candidato à Câmara Municipal, realçou o esforço enorme” que tem sido desenvolvido pelo Governo Regional para aumentar a oferta disponível nesta freguesia, e noutras freguesias, apesar de o território ser exíguo.

Um trabalho que “não tem tido a parceria da Câmara Municipal de Machico” e que tem possibilitado o acesso à habitação por parte dos jovens e das pessoas com menor capacidade financeira nas diferentes freguesias do concelho, através da construção de vários empreendimentos.

“Neste momento, a habitação é um problema regional e nacional, mas, em alguns sítios, tem sido colmado com a boa vontade das Câmaras Municipais e também da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM)”, salientou Luís Ferreira, referindo que a habitação é também a principal prioridade na freguesia do Caniçal, existindo uma grande dificuldade dos jovens em aceder à mesma e será uma preocupação a atender pela coligação PSD/CDS se vencer as eleições de 12 de outubro.

O candidato lembrou que, apesar da elaboração da Estratégia da Habitação Local, o atual executivo nada apresentou no terreno, não tendo existido qualquer esforço da Câmara Municipal para aproveitar os fundos disponíveis, ao contrário do que está a ser feito pelo Governo Regional: “Não aproveitou o investimento disponível para fazer habitação no concelho de Machico nem atraiu o investimento privado”, afirmou, acrescentando que, hoje, no concelho de Machico, não existem habitações disponíveis porque os investidores não confiam nas iniciativas da Câmara Municipal. A este propósito dá o exemplo do Plano Diretor Municipal que não dá garantias aos investidores para o futuro, sublinhando que a coligação pretende uma definição clara das diferentes zonas contempladas na gestão do ordenamento do território.

Luís Ferreira adiantou, ainda, que esta preocupação com a criação de mais habitação passa pelas várias vertentes públicas, mas também pela promoção do investimento privado, para que os residentes de Machico possam continuar a viver no seu concelho.