Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, reiterou o compromisso do Governo Regional da Madeira de aumentar 0,20€/Kg aos viticultores do Estreito de Câmara de Lobos, produtores da casta Tinta Negra. Um acordo assumido na reunião que a governante manteve com os viticultores, que contou também com a presença do presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas, do presidente da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), Amílcar Gonçalves, do diretor do Ordenamento e Território (DROTe), Ilídio Sousa, e do presidente da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Gabriel Pereira.

Ao aumento acordado serão associadas, de acordo com Rafaela Fernandes, outras medidas de apoio aos viticultores, o que permitirá um maior rendimento do setor.

Durante o encontro com os viticultores foram ainda abordados outros temas relevantes para o setor, como a água de regadio, o parcelar e a importância de regularizar os terrenos.

A secretária regional agradeceu à Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos a sua disponibilidade para as ações já realizadas e a colaboração que demonstrou para as ações futuras, cujas datas serão oportunamente anunciadas. Para breve, ficou já acertado realizar uma ação de informação sobre o parcelar e outra sobre o acesso aos apoios para as latadas, sistemas de rega e reservatórios.

No âmbito da proximidade dos serviços que o Governo Regional quer reforçar, serão igualmente realizadas ações de informação à equipa da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.