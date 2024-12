O projeto para a ampliação do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), promovido pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas, é apresentado esta quarta-feira, pelas 12h00, com a presença de Miguel Albuquerque.

De acordo com uma nota de imprensa da Presidência, o principal objetivo da intervenção, é disponibilizar mais espaço para depósito, de forma a responder quer à carência desse mesmo espaço no sector público, no contexto das funções de arquivo definitivo da administração pública regional, quer às necessidades inerentes às funções de biblioteca pública geral e ao depósito legal de publicações.

O segundo objetivo da intervenção, passa por modernizar a oferta ao nível das funções de biblioteca e leitura pública e implementar funcionalidades e serviços que não estão contemplados no projeto do atual edifício.

A ampliação do ABM irá permitir duplicar a capacidade do espaço do depósito, que atualmente encontra-se já com uma ocupação superior a 70 %, passando a disponibilizar uma capacidade da ordem dos 35 000 metros lineares de arquivo.

Ao nível da modernização do espaço, nas suas valências funcionais de acesso ao público, serão implementadas novas funcionalidades, como áreas diferenciadas para a leitura pública em contexto de biblioteca, área para serviços educativos, áreas de estudos e de trabalho, entre outras.

Serão igualmente ampliadas das áreas de conservação, restauro e pré-arquivagem, reforçando as valências do ABM nestas áreas.

Será criado um espaço museológico com área expositiva de cerca de 1 700 m2 e criado um estacionamento coberto para cerca de 150 veículos.

A intervenção incluirá igualmente a implementação de medidas de eficiência energética no edifício existente, ao nível, por exemplo, dos sistemas de iluminação e ar condicionado, adaptando todo o edifício às exigências legais e funcionais atuais.

Após a ampliação, o ABM passará a dispor de uma área bruta de construção de cerca de 33 800 m2, representando um aumento de cerca de 19 000 m2.

O projeto de arquitetura está a cargo do gabinete Miguel Saraiva, Architecture Internacional, S.A..