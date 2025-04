O Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), volta este ano a apoiar o movimento associativo da Diáspora Madeirense, com uma verba total de 50 mil euros. As candidaturas abrem já esta quarta-feira, 1 de maio, e decorrem até ao final do mês.

O programa visa apoiar projetos de caráter social e cultural promovidos por associações madeirenses sediadas no estrangeiro, que se dedicam diariamente ao apoio das suas comunidades. Cada associação poderá receber um montante máximo de 15 mil euros.

“Este ano vamos atribuir ao movimento associativo madeirense da diáspora um valor global de 50 mil euros”, anunciou o Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, reforçando a importância desta medida.

As associações interessadas em concorrer podem submeter a sua candidatura até 31 de maio, através do portal da DRCCE (www.madeira.gov.pt/drcce). Para mais informações, está disponível o e-mail comunidadesecooperacaoexterna@madeira.gov.pt e o contacto telefónico +351 291 203 805.