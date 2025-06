O presidente do Governo Regional afirmou, à chegada da sessão solene dos 523 anos do concelho da Calheta, que a construção de uma nova via rápida até à Calheta está a ser considerada, embora tal projeto dependa da renegociação do contrato de concessão da Via Litoral e da Via Expresso.

“Temos de considerar isso, mas tem de ser enquadrado na renovação do contrato de concessão”, afirmou, reconhecendo que este tipo de obra exige um planeamento cuidadoso e financiamento adequado.

Foi também abordada a possibilidade de reabrir a estrada que liga à zona do Paul da Serra, encerrada há mais de dois anos. O líder do executivo confirmou que a reabertura está em cima da mesa, mas alertou para os riscos: “Tem de ser feito com cuidado”.

Segundo o líder do executivo regional, os esforços têm estado centrados em identificar as zonas com maior deterioração, por forma a intervir de forma faseada e responsável. A falta de recursos financeiros foi igualmente sublinhada.

“Eu preciso de dinheiro para tudo, não tenho dinheiro para fazer tudo instantaneamente”, afirmou, numa crítica implícita a promessas eleitorais irrealistas. “Há uns que prometem tudo, conseguem fazer tudo, têm artes mágicas”, ironizou.

O presidente referiu ainda que, durante a recente discussão do orçamento regional, “houve um senhor deputado que anunciou tanta coisa que seria preciso cinco orçamentos da Região” para cumprir todas as propostas apresentadas.