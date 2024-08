Em comunicado, o Governo Regional assevera que o apoio aos apicultores prejudicados pelos incêndios “está garantido”.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes esteve esta manhã na freguesia da Serra d´Água, acompanhada pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e pelo diretor dos serviços de Pecuária, Daniel Mata, para entrega da pasta alimentar para as abelhas.

A entrega decorreu na Junta de Freguesia com a presença da presidente Albertina Ferreira, do presidente aa Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, e do vereador Paulo Andrade, com o primeiro grupo de apicultores que manifestou esta necessidade.

A equipa técnica, composta por Ramiro Pereira e Nélio Ferreira, explicou as fases de intervenção. O Governo Regional dará apoio igualmente para novas colmeias e abelhas para repor a produção.

O Governo Regional informa, ainda, que todos os produtores agrícolas e pecuários que tenham sido afetados podem contactar a Junta de Freguesia local.