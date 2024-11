A autoridade governamental dos EUA para a segurança rodoviária declarou na sexta-feira que a Tesla está a dizer aos condutores, em declarações públicas, que os seus veículos podem-se conduzir autonomamente, o que contradiz os manuais e garantias apresentadas.

A entidade, cuja sigla em Inglês é NHTSA, especificou que durante as reuniões que teve com a Tesla lhe foi assegurado que os veículos elétricos em causa precisam de supervisão humana.

No seguimento, instou o fabricante de veículos elétricos a “revisitar as suas comunicações” para se certificar que as mensagens são consistentes com as instruções disponibilizadas aos utilizadores.

A solicitação foi feita, através de mensagem de correio eletrónico enviada por Gregory Magno, chefe de divisão no gabinete da NHTSA para a Investigação de Defeitos.

Em anexo seguiu uma carta em que a autoridade solicita informação a propósito de uma investigação em curso sobre o sistema da Tesla, designado ‘Full Self-Driving’, para condições de baixa visibilidade. Esta carta foi disponibilizada no sítio da agência estatal na sexta-feira.

A agência começou a investigação em outubro, depois de receber notícias relativas a quatro acidentes envolvendo “Full Self-Driving”, quando os Teslas se depararam com encadeamento solar, nevoeiro e poeira no ar, um peão foi morto em um destes acidentes, ocorrido no Estado do Arizona.

Críticos, incluindo o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, desde há muito que acusam a Tesla de usar designações enganadoras para os seus sistemas de condução parcialmente automatizados, incluindo “Full Self-Driving” e “Autopilot”, os quais são vistos pelos proprietários das viaturas em causa como totalmente autónomos.

A carta e o correio eletrónico levantam mais questões sobre a capacidade de o “Full Self-Driving” poder ser usado nas estradas públicas sem intervenção humana, como o presidente da empresa, Elon Musk, tem antecipado.

Muita da valorização bolsista da ação da empresa assenta na capacidade de a empresa vir a desenvolver uma frota de táxis robotizados autonomizados.

Musk, que já prometeu veículos autónomos, apresentou planos da empresa que apontam para a disponibilização dos modelos autónomos Y e 3, sem intervenção humana, no próximo ano.

A AP solicitou comentários à Tesla que ainda não foram respondidos.

A investigação da NHTSA não deve terminar antes de Donald Trump tomar posse do cargo de presidente, em janeiro, e este já disse que tenciona nomear Musk responsável da comissão governamental para a eficiência, que tem a missão de auditar as agências e eliminar a fraude.

Musk investiu pelo menos 119 milhões de dólares na campanha para a reeleição de Trump e este tem falado contra as regulamentações governamentais.

Os defensores da segurança rodoviária, receiam que se Musk conseguir algum controlo sobre a NHTSA, a investigação sobre o Full Self-Driving e outras incidentes sobre a Tesla possam acabar.

O próprio Musk já avançou a possibilidade de ele próprio ajudar a desenvolver padrões de segurança federais para os veículos autónomos.

“Claro que a raposa quer construir o galinheiro”, afirmou Michael Brooks, diretor executivo do Centro para a Segurança Rodoviária, uma organização não-governamental.

Acrescentou que não pode conceber que alguém concorde que um empresário magnata possa estar diretamente envolvido nas regulamentações que possam afetar as suas empresas.

“De facto, é um grande problema para a democracia”, apontou.