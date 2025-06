O secretário regional de Agricultura e Pescas, de visita ao Porto Santo, destacou os investimentos a decorrer na ilha dourada sob alçada do Governo Regional, afirmando que estão em total sintonia com o Executivo.

Um deles, ao nível das Águas e Resíduos da Madeira (ARM) que ao todo tem investimentos orçados em 25 milhões de euros nesta ilha.

“A ARM tem projetado vários investimentos que vão assegurar a quantidade e qualidade de água para o futuro do Porto Santo tanto para consumo da população como para rega. São obras que podem causar momentaneamente alguns constrangimentos, mas queremos que nos meses de maior afluência essa situação esteja mitigada”, referiu o governante que nesta deslocação aproveitou o momento para se reunir com Nuno Batista, presidente desta edilidade.

Dos vários assuntos abordados entre os responsáveis, destaque para o Caminho das Areias e o seu prolongamento, a gestão de água e de lixo, especialmente no Verão e o momento atual do sector primário tendo em conta o futuro quadro comunitário.

O futuro do Campo Experimental do Farrobo foi igualmente abordado no sentido de ser potencializado as suas valências. “É necessário repensar o futuro deste espaço”, disse o secretário regional.

“Uma reunião profícua que acima de tudo revelou que o Governo Regional e a autarquia do Porto Santo têm um bom relacionamento e estão em total sintonia onde o vasto investimento que está a ser realizado quer pelo governo, quer pelo município certamente terá mais-valias para o bem-estar da população”, disse o responsável.