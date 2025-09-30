Governo celebra contrato-programa no âmbito do projeto ‘Apoiar na demência’

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e do IASAÚDE, celebrou hoje um Contrato-Programa com a Delegação da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, presidida por Isabel Fragoeiro, para financiar o projeto ‘Apoiar na Demência’. Este acordo prevê um apoio financeiro máximo de 15.000 euros para o ano corrente.

O projeto visa “promover a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidadores”.

Para tal, a iniciativa foca-se na prestação de apoio essencial, que inclui a estimulação cognitiva para os utentes, acompanhamento psicológico e formação para os cuidadores, bem como outras atividades de suporte.

Adicionalmente, o programa assume o importante papel de consciencializar a comunidade sobre a demência, “trabalhando ativamente para reduzir o desconhecimento e o estigma associados à doença”.

A cerimónia de assinatura decorreu nas instalações da Associação, numa demonstração de proximidade. A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho meritório desenvolvido pela Associação junto de utentes e cuidadores. A governante destacou que “é fundamental pensar não só nos doentes, mas também em quem cuida”. “Por isso, a existência destas Associações é valiosa”, disse.

Reafirmando o compromisso do Governo Regional, Micaela Fonseca de Freitas sublinhou que a presença no local para a assinatura foi uma escolha intencional, pois “estar junto das pessoas e conhecer a realidade, ajuda a tomar melhores decisões”.

Por fim, deixou uma palavra de apreço, garantindo que o Executivo está disponível para continuar a apoiar este tipo de iniciativas com grandes mais-valias para utentes e cuidadores.