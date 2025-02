O Conselho do Governo Regional em exercício decidiu, hoje, autorizar quarenta e quatro contratos-programa com quarenta e quatro Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.

Os contratos visam assegurar parte do funcionamento das referidas instituições, no ano de 2025, atribuindo para o efeito, a título de adiantamento, um apoio financeiro, até ao montante máximo de 506.107,76 € (quinhentos e seis mil, cento e sete euros e setenta e seis cêntimos).

Os governantes aprovaram também a celebração de um contrato-programa com a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), tendo em vista assegurar parte do seu funcionamento no ano de 2025, atribuindo para o efeito, a título de adiantamento, um apoio financeiro até ao montante máximo de 13.626,08 € (treze mil, seiscentos e vinte e seis euros e oito cêntimos).

O mesmo decidiram e relação à Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), tendo em vista assegurar parte do seu funcionamento no ano de 2025, atribuindo para o efeito, a título de adiantamento, um apoio financeiro até ao montante máximo de 8.101,84 € (oito mil, cento e um euros e oitenta e quatro cêntimos).