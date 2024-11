Governo aprova apoio de 665 mil euros para reabilitação paisagística no Paúl do Mar

O projeto de ‘Reabilitação Paisagística das Habitações no Paúl do Mar’ vai receber um apoio do Governo Regional no valor de 665 mil euros.

Reunido na Quinta Vigia, o Conselho do Governo aprovou a alteração do contrato-programa firmado com a Câmara Municipal da Calheta, tendo em vista a reprogramação e a atribuição do apoio financeiro máximo destinado a cofinanciar o referido projeto.

Os governantes decidiram atribuir o montante máximo da contribuição da Administração Regional de 665 mil euros, concretamente para as diversas fases e trabalhos associados da obra de “Reabilitação Paisagística das Habitações no Paúl do Mar”, a ser executada em 2025 e 2026.