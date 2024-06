Com intuito de celebrar o Dia da Criança, um grupo de professoras da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarcoespalharam a alegria e a boa disposição por todo o estabelecimento de ensino.

Umas vestidas com belos, vistosos e coloridos vestidos para homenagear a primavera e as flores da ilha, às quais se juntaram um grupo de alunas do 2.º ciclo do ensino básico que, vestidas a rigor, abrilhantaram ainda mais a manhã até que chegou a surpresa do dia: a mascote da Brisa

Docentes, alunos e a mascote da Brisa seguiram em ‘cortejo’, batendo às portas das salas onde se encontravam a ter aulas os alunos mais novos do estabelecimento de ensino, os discentes do 5.º e 6.º anos de escolaridade.

“Acompanhados” de alegres e variadas músicas, danças e muitos mimos, foi-lhes recordado que ser criança é “viver uma experiência de energia interminável”, entre sorrisos e choros, zangas, birras e medos, mas igualmente de uma enorme e constante vontade de experienciar e descobrir coisas novas, os momentos vividos por todos aqueles meninos e meninas jamais serão esquecidos, até porque “ser criança é um dádiva que os próprios têm de sentir todos os dias”.

A celebração do Dia da Criança teve como responsáveis as professoras Maria do Céu Barcelos, Maria Filomena Gonçalves e Maria Fátima Silva Nóbrega, que contaram com a colaboração de Merícia e Hélder, bem como da mascote da Brisa, cedida pela Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), que não querendo perder a oportunidade de se associar ao apelo dos responsáveis pela Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, tornaram a manhã das duas centenas e meia de crianças da “Escola dos Barreiros” uma “manhã inesquecível”.