No âmbito das atividades intergeracionais e de celebração das festividades, os alunos da turma 6 do 10.º ano do Curso Profissional de Ação Educativa e os alunos da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ) prepararam três atividades de expressão dramática para apresentar aos alunos dos infantários Girassol, Carrocel e Nazaré, tendo estas atividades também sido apresentadas aos alunos do 5.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco).

Foram três semanas de ensaios, de memorização, repetições, de algum nervosismo, de muitas risadas e de alguns contratempos. Foram, igualmente, momentos para pôr em prática as competências interculturais distintas.

Os alunos demonstraram capacidades de comunicação intercultural e abertura perante novas experiências e ideias, face a outras sociedades e culturas; manifestaram interesse em conhecer as mesmas e sobre elas realizaram aprendizagens; relacionaram a sua cultura de origem com outras culturas; desenvolveram a criatividade, a autonomia e a cooperação. A atividade envolveu 42 alunos e 3 professoras.

No dia de ontem (31 de outubro) os alunos dirigiram-se à Escola da Nazaré e com muita alegria, boa disposição e algum nervosismo pelo meio foram até aos infantários.

Num ambiente de enorme euforia, muitas gargalhadas e palmas de incentivo, no final, os alunos ofereceram sempre um saquinho com doces para celebrar o Pão-por-Deus, tal como já haviam feito no turno da manhã nos infantários, felizes pela partilha dos doces e da experiência.

Finalmente, os alunos seniores e os alunos do 10.º6 regressam à sua sala para confraternizar e saborear o delicioso lanche que a professora Maria do Céu Barcelos lhes tinha preparado, ao qual a professora Paula Reis se associou, completando com os habituais salgadinhos neste tipo de evento.

Apesar de exaustos, os alunos estavam felizes porque reconheceram que o esforço e a dedicação das últimas semanas deu “frutos”.

E desta forma foi lançada a “sementinha” e o gosto pelo trabalho em grupo e pela partilha, sendo que estes alunos que este ano letivo iniciaram o seu curso profissional demonstraram que são capazes e que a próxima atividade será ainda mais bem-sucedida.