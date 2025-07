Na intervenção final da discussão da Conta da Região relativa ao exercício do ano económico de 2023, Gonçalo Maia Camelo considerou que na perspetiva da Iniciativa Liberal, nesse ano “a economia cresceu 4,5% e um saldo positivo de 168 milhões de euros, o que é bom, mas importa também olhar para outros dados.

Dados que no entendimento do deputado único da IL, “confirmam aquilo que a Iniciativa Liberal vem há muito alestando: a economia da Região depende excessivamente do turismo, que nos torna muito vulneráveis”. E cataloga de uma “gestão corrente e mediatista”, aquela que é imprimida pelo Governo Regional.