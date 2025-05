No âmbito da Semana da Família do Imaculado Coração de Maria, o Grupo Desportivo da APEL dinamizou, esta quarta-feira, uma atividade intergeracional que juntou a família do judo, promovendo o convívio saudável entre pais e filhos através do desporto.

A iniciativa, realizada no ginásio da Escola da APEL, evidenciou o papel do desporto como elo de ligação entre gerações, proporcionando um momento divertido, educativo e emocionalmente rico, onde a entreajuda, o respeito e a disciplina esteve presente.

Num ambiente descontraído e cheio de energia positiva, os participantes viveram uma experiência diferente, onde o judo foi muito mais do que uma prática desportiva, transformando-se numa ferramenta de aproximação familiar e de reforço de vínculos afetivos.

A Junta de Freguesia, representada pelo seu presidente Pedro Araújo, marcou presença e ofereceu um lanche no final da atividade, reforçando o apoio às dinâmicas locais que valorizam a família e reconhecendo o clube como uma verdadeira “família dentro da freguesia”.

Pedro Araújo destacou a importância da família na transmissão de valores estruturantes, enaltecendo o papel do desporto na educação e na formação integral dos mais jovens, bem como o contributo das instituições que fazem da freguesia um território mais coeso.

A Semana da Família continua a decorrer com grande envolvimento comunitário e inclui ainda a celebração do Dia Internacional da Família na Escola Bartolomeu Perestrelo, a bênção dos animais de companhia e um jantar-convívio no CD Carvalheiro.