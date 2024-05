A Associação do Caminho Real da Madeira promoveu, ontem, em parceria com a Confraria Enogastronómica da Madeira, uma caminhada gastronómica pelas freguesias de São Jorge e do Arco de São Jorge, onde mais de meia centena de participantes aceitaram o repto para este passeio cultural.

O grupo de entusiastas reuniu-se no sítio da Ribeira Funda, junto à capela do Sagrado Coração de Jesus, onde foi dado o contexto histórico da localidade, nomeadamente no que diz respeito às principais atividades económicas ali desenvolvidas e aos transportes e relações comerciais.

O percurso de 6 km pelos caminhos vicinais complementares ao Caminho Real 23, permitiu percorrer um trajeto muito utilizado no passado para aceder aos terrenos férteis da Borda de Sol e Terras de Fora, por onde, ao longo de muitas décadas, incontáveis litros de vinho e quilos de produtos agrícolas foram transportados às costas dos residentes, que representavam a sua subsistência.

Esta descida íngreme, envolta em abundante floresta Laurissilva e ladeada pela ribeira que dá nome ao sítio, constitui um desafio aos caminheiros pela sua tecnicidade e pelo manto folhoso que atapetava o piso do trilho, a exigir a atenção redobrada ao grupo e um apelo ao espírito solidário para ultrapassar as dificuldades apresentadas.

Após a descida para as frutíferas Terras de Fora, que apresenta muitos terrenos cultivados, o percurso até ao centro da freguesia do Arco fez-se sob um céu soalheiro a oferecer magníficas panorâmicas sobre a costa Norte da Madeira, cujas águas cristalinas do litoral convidavam a navegar o olhar até o Porto Santo, que se mostrava bem visível no horizonte.

A chegada ao centro da freguesia conduziu os caminheiros ao Museu do Vinho e da Vinha, local do Campo Experimental de Viticultura, onde o sr. Antonino acolheu o grupo com inexcedível hospitalidade, partilhando com miúdos e graúdos um pouco da história da freguesia e da Madeira através desta importante atividade económica.

De regresso à Ribeira Funda, estava reservado um repasto confecionado pela Confraria Enogastronómica da Madeira, onde foram preparadas, de acordo com as receitas antigas, Sopa de Milho, Galinha Bêbeda e Ensopado de Cabrito, com semilhas, favas, pão caseiro e vinhos madeirenses. O convívio prolongou-se tarde dentro com abundância de amizade e boa-disposição, sem faltar a degustação de infusões e o saborear de algumas sobremesas caseiras.

A Associação do Caminho Real da Madeira agradece à Confraria Enogastronómica da Madeira, à Casa do Povo do Arco de São Jorge e a todos os que colaboraram para que este evento tenha constituído uma experiência memorável para todos os participante