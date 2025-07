Está já estabelecida a tabela dos preços de combustíveis a praticar na Região Autónoma da Madeira ao longo da próxima semana, entre os dias 21 e 27 de julho.

Em consequência, observa-se uma subida, muito ligeira no valor da gasolina super sem chumbo IO 95 e do gasóleo colorido e marcado, enquanto o valor do gasóleo rodoviário se mantém inalterável, relativamente aquele que está em vigor na semana que ainda decorre.

Especificamente, a gasolina super sem chumbo IO 95 que vai sendo comercializada a 1,551 euros por litro, até às 23h59 de domingo, passa para 1,566 euros por litro.

No que toca gasóleo colorido e marcado às 00h00 de segunda-feira ascende aos 1,011 euros por litro, acima dos atuais 0,982 euros por litro.

Por último, temos então que os 1,477 euros por litro de gasóleo rodoviário se irão repetir pela segunda semana consecutiva.