Como forma de agradecimento à cidade do Funchal e a todos aqueles que apadrinham o projeto ‘ Férias Divertidas’, a Associação Garouta do Calhau promove, pelo 19.º ano consecutivo um ‘flash mob’ com 200 crianças e idosos, no próximo dia 19 de julho.

A iniciativa terá lugar às 12h30, na placa Central da Avenida Arriaga, em frente ao Golden Gate.