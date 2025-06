As cerimónia fúnebres do padre José Martins Júnior, que faleceu no passado dia 12 de junho, decorrem no próximo domingo, dia 22. Uma data que poderá não ter sido escolhida ao acaso, pois foi precisamente a 22 de junho de 1969 que o sacerdote assumiu a sua paróquia de eleição: a Ribeira Seca.

A missa de corpo presente será celebrada pelas 10h30, precisamente na Igreja da Ribeira Seca, sendo que depois da celebração eucarística, o cortejo fúnebre segue para o Cemitério de São Martinho, para cremação, às 14h30.

A morte do padre Martins Júnior causou grande surpresa, pois nada fazia prever a sua partida tão repentina, especialmente numa fase em que estava empenhado nos estudos, pois mesmo com 86 anos decidiu apostar no seu doutoramento.

Tal como o Jornal referiu aquando da sua partida, uma das suas últimas participações públicas foi justamente num evento do JM, a 27 de maio último. Foi em Machico, nas Jornadas Madeira, quando participou enquanto cidadão e elogiou o evento promovido pelo Jornal como um espaço de participação pública e de cidadania.