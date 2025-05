Bom dia!

Um ‘Antes e Depois’ marca a manchete do seu JM de hoje. Os apoios públicos inerentes às cerimónias fúnebres são insuficientes, caso os familiares queiram oferecer um pouco mais de dignidade à despedida. José Faria, da Agência Funerária Santo António, revela ao JM que as dificuldades financeiras obrigam, em muitos casos, à contribuição de várias pessoas e lamenta a morosidade dos reembolsos. Cremações aumentaram na Madeira.

A Primeira Página do seu Jornal destaca ainda as eleições do próximo dia 18 de maio. Pedro Coelho quer mais e melhor autonomia. O candidato da coligação PSD/CDS defende que a Região tenha um “poder tributário próprio” e reclama a prorrogação do regime fiscal do CINM.

Chuva, granizo e trovoada marcam também o dia de hoje. Proteção Civil indica medidas preventivas para enfrentar aviso laranja.

Madeirense elogia Papa moderado é outro assunto de relevo no seu JM. Saturino Gomes é juiz do Tribunal Apostólico no Vaticano. Lembra que Leão não tem de ser igual a Francisco.

Saiba ainda que Corvo tem novo projeto. Cantor foi o convidado do sétimo episódio do podcast Madeira Soundscape, gravado ontem na Fnac.

Fique ainda a par de mais um caso insólito. Turistas dormem nos abrigos das serras. Instituto de Florestas aperta vigilância e sugere denúncia pública.

