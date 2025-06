Funchal testa mecanismos de resposta em situação de catástrofe

Prevenção e proteção da população, foram os dois objetivos do Exercício FUNCHALEX25, que decorreu ao longo dia no Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal e que contou com a presença da presidente e do vice-presidente da CMF, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respectivamente

De acordo com um comunicado da autarquia, foram selecionados, cinco cenários multirriscos de grande magnitude, desenhados para avaliar a eficácia dos mecanismos de resposta, coordenação e comunicação, nomeadamente, anomalia na Unidade Autónoma de Gás Natural dos Socorridos, suspeita de bomba, incêndio rural, surto de doença contagiosa através de via marítima e acidente rodoviário envolvendo transporte de gás natural.

Os exercícios procuraram testar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) e o Plano de Emergência Externo da Unidade de Gás Natural dos Socorridos (PEExt UAG-Socorridos).

“O FUNCHALEX25 não é um mero simulacro. É um pilar essencial da nossa estratégia contínua para a prevenção, proteção e segurança dos funchalenses. Testar rigorosamente os nossos planos e a coordenação entre todas as entidades envolvidas é a forma mais eficaz de antecipar falhas, corrigir procedimentos e garantir que, perante uma emergência real, a resposta será rápida, eficiente e coordenada, minimizando ao máximo os seus impactos”, sublinha Bruno Pereira, citado no comunicado.