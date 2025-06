“Esta iniciativa faz parte de uma estratégia integrada de investimento na segurança do Funchal e também no Parque Ecológico, onde, desde 2022, a autarquia já investiu 1,7 milhões de euros. É um plano estratégico para sinalizar, verificar e intervir, de forma a estarmos mais resilientes face aos incêndios”, referiu a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

No âmbito da Semana do Ambiente, cujo encerramento contempla um dia especialmente dedicado ao Parque Ecológico, decorreu hoje, neste espaço, a apresentação das medidas de prevenção de incêndios florestais implementadas no território, uma iniciativa que representa um investimento total de 353 mil euros.

Este projeto, um investimento da Câmara Municipal do Funchal cofinanciado pelo PRODERAM 2020, tem como foco a prevenção e combate a incêndios florestais através da modernização de infraestruturas e aquisição de equipamentos no Parque Ecológico.Como salientou a autarca, o investimento incluiu a reabilitação de cinco tanques de água, cuja utilização ainda apresentava lacunas.

As intervenções contemplaram a melhoria da acessibilidade aos reservatórios através do alargamento e eliminação das vedações existentes, de forma a permitir o abastecimento direto dos helicópteros, bem como a desmatação das áreas envolventes.

Esta reabilitação visou, assim, garantir o suporte ao abastecimento rápido dos meios aéreos, a redução dos tempos de resposta e a existência de reservas hídricas permanentes.Foi ainda implementado um sistema inovador de monitorização remota dentro dos tanques, através do sistema LoRaWAN.

Este, mediante sensores, assegura uma gestão preventiva e eficiente da água, permitindo uma verificação remota e uma atuação rápida em caso de perdas ou anomalias. Tal como referiu Cristina Pedra, “permite, remotamente, a verificação em tempo real dos níveis de água nos tanques através de uma plataforma online, o que antes exigia deslocações das equipas aos locais. Hoje, esta monitorização é feita à distância”.

Este investimento permitiu, igualmente, a aquisição de equipamentos e acessórios, nomeadamente um sistema de vigilância e planeamento, composto por um drone para mapeamento de espécies invasoras e vigilância aérea, binóculos térmicos e binóculos óticos. Foi também adquirido um atrelado pesado de apoio ao combate a incêndios florestais, bem como uma viatura pesada 4x4, apta a operar em toda a rede de caminhos florestais, sendo utilizada para silvicultura preventiva nas épocas de menor risco de incêndio.Refira-se ainda a aquisição de um robô florestal, que permitirá facilitar a trituração da vegetação e a limpeza de aceiros em áreas de difícil acesso.

A edil asseverou que estas medidas tornam “a cidade melhor preparada para a época de incêndios”, acrescentando que “o Funchal está melhor preparado porque tem ainda existido um plano permanente e proativo de combate às espécies invasoras.

Paralelamente, tem sido desenvolvido um plano de reflorestação contínuo e consistente”.

Por fim, a autarca agradeceu e enalteceu todo o trabalho em rede que tem vindo a ser realizado pelas diferentes entidades, o qual tem contribuído para reforçar a proteção e vigilância da cidade do Funchal, através de significativos investimentos e de um trabalho contínuo ao nível da prevenção.