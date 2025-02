A iniciativa “Partilha de Saberes: Viver e Cuidar com Alzheimer”, organizada pela associação “garouta do calhau”, acontece no Auditório da Reitoria da UMa com o objetivo de sensibilizar para a realidade de quem vive com Alzheimer. A associação tem dois centros de dia, “Lugar de Memórias”, que cuidam de 30 pessoas e empregam 20 funcionários.

Na abertura, a vereadora Helena Leal destacou o compromisso da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com as políticas de longevidade e a missão dos centros de dia.

A autarca ressaltou a importância do debate sobre o Alzheimer e a colaboração entre diversas entidades para tornar uma cidade mais inclusiva. Helena Leal também enfatizou as ações da CMF para promover a qualidade de vida e a longevidade, como os centros comunitários, ginásios municipais e a Universidade Sénior, sempre com uma abordagem humanizada.