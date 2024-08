Decorreu ontem no, CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, uma atividade com vista a abordar o futuro digital nos serviços públicos do Funchal.

A iniciativa, dirigida a cerca de 20 jovens dos 14 aos 18 anos, inserida no âmbito do projeto Erasmus+ ‘Digital Involvement of Youth - DI’, “incluiu uma passagem pelo centro de operações, onde os participantes puderam explorar as ferramentas tecnológicas utilizadas no dia a dia para a gestão da cidade, desde o monitoramento de serviços essenciais, tais como gestão de recursos urbanos e tráfego, ocorrências na cidade, até à promoção da interação entre os cidadãos e os serviços municipais digitais”, informa o gabinete de comunicação da autarquia funchalense a pormenorizar que o Município do Funchal acolheu jovens para explorar a transformação digital no âmbito do projeto Erasmus+.

Os participantes tiveram, assim, a oportunidade de conhecer, em primeira mão, o futuro digital impulsionado pela Câmara Municipal numa iniciativa organizada em colaboração com a Associação My Madeira Island e a Divisão de Educação da autarquia.

“Através desta atividade, os jovens tiveram uma experiência prática e educativa sobre como as tecnologias podem não só melhorar a eficiência dos serviços públicos, mas também facilitar a participação ativa dos cidadãos no desenvolvimento da nossa cidade”, disse André Santos, colaborador da Associação My Madeira Island.

“Recorde-se que o CIGMA integra também o contact center do Município, a funcionar todos os dias da semana e num horário alargado (08h-22h), conjugando este serviço com a gestão de todas as plataformas digitais – CMFOnline, Funchal Alerta, Infomobilidade, etc. Cerca de 80% de todas as interações diárias dos funchalenses com a autarquia passam por esta estrutura, sendo hoje possível a qualquer munícipe tratar dos mais diversos assuntos mesmo ao fim de semana e em horários que vão muito além do que é habitual nas autarquias do País”, é enquadrado no mesmo documento dirigido à imprensa.