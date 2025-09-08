MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Funchal promove sessão de sensibilização no âmbito da prevenção ao suícidio

    Funchal promove sessão de sensibilização no âmbito da prevenção ao suícidio
Redação

Região
Data de publicação
08 Setembro 2025
15:26
Comentários

No âmbito do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, promove na quinta-feira, 11 de setembro, entre as 14h30 e as 17h00, na Sala da Assembleia Municipal, uma sessão de informação, sensibilização e debate dedicada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental.

A iniciativa conta com a presença de diversos especialistas na área da saúde mental, que irão partilhar conhecimento e experiências sobre fatores de risco, estratégias de intervenção e boas práticas comunitárias.

O programa tem início às 14h30, com a sessão de abertura a cargo da vereadora e presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

Segue-se a intervenção da psicóloga clínica Filipa Gomes, do Serviço de Psiquiatria do SESARAM, EPERAM, que apresentará a comunicação intitulada “Desvendando o Risco: fatores de risco para a ideação suicida – um estudo na Região Autónoma da Madeira”. Seguir-se-á a intervenção da psiquiatra Joana Gomes, também do Serviço de Psiquiatria do SESARAM, EPERAM, que abordará o tema “Suicídio: compreender para prevenir”.

A sessão prosseguirá com a comunicação de Joana Fernandes, psicóloga clínica do SESARAM, EPERAM, a exercer no Centro de Saúde da Nazaré, que apresentará “Suicídio: algumas estratégias comunitárias de prevenção”.

Posteriormente, o enfermeiro especialista em saúde mental e Psiquiátrica André Barreto, enfermeiro supervisor do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, partilhará a sua experiência no âmbito do “Programa Mais Contigo”.

Após estas intervenções, terá lugar um debate às 16h45, moderado por Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, estando o encerramento da sessão previsto para as 17h00.

Esta ação pública visa fomentar um espaço de reflexão e diálogo aberto sobre a prevenção do suicídio, contribuindo para a consciencialização social e para o reforço da resposta comunitária nesta área, promovendo a saúde mental e o bem-estar da população.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas