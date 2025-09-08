Funchal promove sessão de sensibilização no âmbito da prevenção ao suícidio

No âmbito do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, promove na quinta-feira, 11 de setembro, entre as 14h30 e as 17h00, na Sala da Assembleia Municipal, uma sessão de informação, sensibilização e debate dedicada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental.

A iniciativa conta com a presença de diversos especialistas na área da saúde mental, que irão partilhar conhecimento e experiências sobre fatores de risco, estratégias de intervenção e boas práticas comunitárias.

O programa tem início às 14h30, com a sessão de abertura a cargo da vereadora e presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

Segue-se a intervenção da psicóloga clínica Filipa Gomes, do Serviço de Psiquiatria do SESARAM, EPERAM, que apresentará a comunicação intitulada “Desvendando o Risco: fatores de risco para a ideação suicida – um estudo na Região Autónoma da Madeira”. Seguir-se-á a intervenção da psiquiatra Joana Gomes, também do Serviço de Psiquiatria do SESARAM, EPERAM, que abordará o tema “Suicídio: compreender para prevenir”.

A sessão prosseguirá com a comunicação de Joana Fernandes, psicóloga clínica do SESARAM, EPERAM, a exercer no Centro de Saúde da Nazaré, que apresentará “Suicídio: algumas estratégias comunitárias de prevenção”.

Posteriormente, o enfermeiro especialista em saúde mental e Psiquiátrica André Barreto, enfermeiro supervisor do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, partilhará a sua experiência no âmbito do “Programa Mais Contigo”.

Após estas intervenções, terá lugar um debate às 16h45, moderado por Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, estando o encerramento da sessão previsto para as 17h00.

Esta ação pública visa fomentar um espaço de reflexão e diálogo aberto sobre a prevenção do suicídio, contribuindo para a consciencialização social e para o reforço da resposta comunitária nesta área, promovendo a saúde mental e o bem-estar da população.