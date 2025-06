Decorreu, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, uma Ação de Informação, Sensibilização e Debate sob o tema ‘Parentalidade Positiva nos Contextos de Separação e Divórcio: desafios e estratégias destinadas a proteger e a promover a Saúde e Bem-Estar das Crianças e Jovens’, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança e dos 30 anos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal.

A abertura do evento foi feita pela vereadora com os pelouros da Educação e Juventude, Helena Leal, que destacou a necessidade de colocar esta temática na ordem do dia, sublinhando que “estas situações, que decorrem muitas vezes de separações e divórcios, geram, por si só, uma situação de crise”, exigindo “uma adaptação não só das famílias, mas sobretudo das crianças e jovens”.

Helena Leal alertou para a importância da parentalidade positiva nos contextos de separação e divórcio, referindo que “só assim será possível proteger e promover a saúde e o bem-estar das crianças, sobretudo os menores de idade”.

“É importante que se sublinhe que um evento desta natureza não tem que sentenciar a vida das crianças e dos jovens que estão envolvidos. Ou seja, é determinante que o casal, no seu processo de separação e divórcio, nunca se divorcie na parentalidade. Portanto, existe a separação, existe o divórcio. Se continuarem juntos na parentalidade, temos aqui salvaguardada a condição de que estas crianças e estes jovens conseguirão seguir os seus percursos sem que possam efetivamente estar sentenciados a um percurso mais negativo, ou até mais triste ou de insucesso”, salientou.

A autarca acrescentou ainda que “as coisas também podem correr muito bem. É importante é que os casais que passam por estas situações tenham plena consciência de que a separação do casal é uma coisa, a separação na parentalidade é outra.”

A celebração dos 30 anos da CPCJ-Funchal foi igualmente destacada por Helena Leal, que enalteceu o trabalho desenvolvido por esta entidade ao longo de três décadas, na defesa dos direitos e na proteção das crianças e jovens do concelho.

A sessão contou com a participação de vários especialistas e representantes institucionais, entre os quais a magistrada do Ministério Público da Comarca da Madeira, representantes da PSP, de diversos departamentos do Governo Regional, juntas de freguesia, UMa, associações locais, entre outros parceiros que operam na área da Proteção das Crianças e Jovens e da Promoção da Saúde, Bem-estar e Qualidade de Vida.

A moderação e o encerramento da ação estiveram a cargo de Paulo Milheiro, da Divisão de Saúde e Bem-Estar do Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão da Câmara Municipal do Funchal.