No âmbito do Plano de Ação Climática, decorreram, na Sala da Assembleia Municipal e ao longo desta semana, um conjunto de reuniões sectoriais, onde foram auscultados os vários departamentos internos, considerados numa primeira ação para dar a conhecer a metodologia do Plano e começar a definir um conjunto de ações, algumas já em execução, e aflorar novos desafios para esta temática.

Por outro lado, a equipa do Município Funchal afeta à elaboração do Plano de Ação Climática, em conjunto com a empresa parceira, reuniu com vários stakeholders de âmbito público e privado, assim como na vertente municipal e regional.

O Município do Funchal considerou de extrema importância auscultar os vários responsáveis de várias áreas afetadas pelas alterações climáticas e refira-se que todas estão direta ou indiretamente, ligadas aos seus efeitos.

Por isso mesmo, reuniu-se com entidades e empresas desde a produção e gestão de energia, das águas, das florestas e agricultura, com as entidades regionais das alterações climáticas, desenvolvimento urbano e rural, com a proteção civil, com a saúde e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foram igualmente auscultados as Juntas de freguesia do Funchal, estratégicos na proximidade e contato direto com a população que “sofre” com todos estes efeitos.

Noutra vertente, reuniu-se também com o setor da mobilidade e transportes públicos, com o turismo e não menos importante com a educação, ao nível do ensino secundário e ensino superior.

A vereadora Nádia Coelho referi, no seminário, que «além de um diagnóstico territorial atualizado em necessária articulação com os dados e práticas da Região, vai ser desenhado um conjunto integrado de medidas e ações de mitigação/descarbonização e de adaptação às alterações climáticas a implementar no concelho, em consonância com os diversos stakeholders que connosco estão a desenvolver e farão parte integrante deste Plano.»

Importa ainda mencionar que o PAC é um documento estratégico e de continuidade e que terá um impacto direto na ação do executivo. Este é um trabalho em conjunto entre o foro público e privado do Funchal, pois só envolvendo a participação de todos será possível chegar a bom porto, podendo, depois, verificar as mudanças e ações no terreno para tornar o Funchal numa cidade sustentável e resiliente, atenuando, deste modo, os efeitos das alterações climáticas.