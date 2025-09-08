Funchal: Ponte do Mercado sem semáforos entre amanhã e sábado

A Câmara Municipal do Funchal informa que devido às obras de requalificação da Ponte do Mercado, entre o Mercado dos Lavradores e o Anadia Shopping, os semáforos estarão desligados entre as 08h00 do dia 9 de setembro (terça) e as 20h00 do dia 13 de setembro (sábado), por motivos de atualização do sistema semafórico.

A autarquia solicita aos condutores que circulem com especial preucação na Rua do Visconde de Anadia, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Brigadeiro Oudinot, Rua do Hospital Velho e nas passadeiras da Ponte do Mercado.

“Caso os trabalhos venham a terminar antes do prazo previsto, a circulação rodoviária será reposta com normalidade.

Durante a intervenção, é expressamente proibido o estacionamento de veículos na zona de intervenção, na respetiva envolvente imediata com exceção dos veículos afetos à mesma. A permanência de viaturas nos locais, dias e horas suprarreferidos ficará sujeita aos procedimentos legais aplicáveis, nomeadamente remoção por reboque.

“Agradece-se a compreensão dos condutores pelos eventuais transtornos causados, apelando-se à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública”, escreve o munícipio em comunicado.

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.