No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, a Câmara Municipal do Funchal promoveu, hoje, a atividade ‘Mexa-se Pela Sua Saúde!’, que percorreu várias artérias da cidade, tendo terminado junto à autarquia, na Praça do Município, onde, recorde-se, decorre a exposição ‘A Mobilidade Urbana no Funchal’.

“Destinada à comunidade sénior, a atividade teve como objetivo encorajar a adoção de comportamentos consubstanciados na mobilidade suave, com particular incidência na circulação pedonal, salientando os seus benefícios para a saúde física e mental”, descreve a autarquia.

A atividade foi desenvolvida em colaboração com os ginásios municipais, Centro Comunitário do Funchal e Centro Comunitário Regional, tendo contado com a presença da vereadora Ana Bracamonte.