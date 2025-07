A Câmara Municipal do Funchal procedeu à requalificação de dois espaços desportivos: o Ginásio ao Ar Livre dos Barreiros, na freguesia de São Martinho, e o recinto polidesportivo da Penteada, em São Roque. Um investimento de 50 mil euros.

A visita aos espaços requalificados foi realizada esta segunda-feira pelo vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, acompanhado da vereadora com o pelouro do Desporto, Helena Leal. As intervenções visam melhorar as condições para a prática desportiva informal da população.

No Ginásio ao Ar Livre dos Barreiros, os trabalhos incluíram a reparação e pintura dos bancos, muretes e pavimento em betão, assim como a pintura dos varandins e postes de iluminação. Foram ainda adquiridas e substituídas peças dos equipamentos de ginásio existentes, atualizada a placa de informação e instalada uma nova placa identificativa do espaço.

Já no recinto polidesportivo da Penteada, destaque para a instalação da nova relva sintética, reparação e substituição de tábuas de madeira danificadas, manutenção das estruturas metálicas das portas laterais e da baliza, substituição das redes, melhoria dos arranjos exteriores e do jardim, bem como a colocação de uma nova placa informativa.

Estas intervenções visam reforçar a segurança e a dignidade dos espaços, criando ambientes mais acolhedores e funcionais para os seus utilizadores. Representam mais um passo no compromisso do Município do Funchal com a promoção da saúde, do bem-estar e da prática desportiva informal entre os munícipes, contribuindo para uma cidade mais ativa e com melhor qualidade de vida.