A Câmara Municipal do Funchal adquiriu uma carrinha para o Clube da Escola Secundária Francisco Franco, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo do Funchal 2023-2024.

“Este apoio concretiza o compromisso da Câmara Municipal do Funchal com as escolas e os seus clubes. O nosso objetivo é garantir as melhores condições para os nossos atletas e alunos”, destacou a vereadora Helena Leal.

De acordo com a autarquia, este projeto integra-se, na edição do Orçamento Participativo do Funchal 23/24, que contou com uma verba total de 550 mil euros destinada à concretização dos projetos vencedores, distribuídos por quatro categorias: juvenil, escolar, concelhia e sénior.

No total, foram submetidas 57 propostas, das quais 35 foram validadas para votação pública, resultando em 14 projetos vencedores, entre os quais se destaca o presente projeto entregue.

Na ocasião, a autarca salientou ainda que o projeto, que representou um investimento de cerca de 47 mil euros e que consistiu na aquisição de uma viatura de nove lugares, visa apoiar o transporte dos alunos e atletas do Clube da Escola Secundária Francisco Franco, garantindo um meio de deslocação seguro e eficiente para a participação em atividades desportivas.

Esta iniciativa beneficiará diretamente cerca de 2.300 alunos, muitos dos quais não dispõem de alternativas de transporte, o que frequentemente condiciona o acesso à prática desportiva.