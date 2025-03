O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, deu conta que foram hoje aprovados apoios a diferentes famílias na ordem dos 250 mil euros. “Estimamos que vamos chegar ao final do mandato com um investimento nos apoios sociais de cerca de 25 milhões de euros” o que equivale “a um acréscimo de 233%” face ao investido no mandato anterior.

Mais revelou o autarca que foram aprovados apoios a 49 instituições desportivas, num montante de 750 mil euros. “Através do programa Jovem Atleta, são disponibilizados 25 euros, por época, por cada atleta federado”, explicou.

Quanto às críticas apontadas pela Coligação Confiança relativamente ao Departamento do Ambiente, Bruno Pereira contrariou as acusações evidenciando que a Autarquia está “a investir mais de meio milhão de euros em relação a equipamentos”, quer “uma nova lavagem das viaturas do departamento de ambiente” e é “a primeira câmara da Região que terá uma lavagem específica para os carros”.

A isto, acrescentou que “o número de funcionários existentes no ambiente era altamente deficitário, e nós já abrimos por duas vezes concursos”. “Foi esta Câmara que conseguiu inverter, pela primeira vez nos últimos oito anos, essa tendência sempre de saída de funcionários”, disse.