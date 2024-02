A Câmara Municipal do Funchal instalou 16 novas papeleiras metálicas na cidade, mais especificamente na Avenida Arriaga e Praça do Município, as primeiras unidades de um projeto que a autarquia pretende alargar a mais zonas centrais e históricas, adiantou, esta quarta-feira, em comunicado.

Segundo a vereadora Nádia Coelho, estas papeleiras, de cor grafite, são construídas em perfil metálico galvanizado e possuem um design elegante e discreto, combinando a funcionalidade com a estética e garantindo uma boa integração com os espaços nobres e históricos da cidade.

Pelo facto de serem construídas em metal galvanizado, são mais resistentes à corrosão e a atos de vandalismo, garante a autarquia, que acrescenta que estas incluem também um cinzeiro e possuem a mesma capacidade (50 litros) que as anteriores.

“A colocação destes novos equipamentos irá valorizar a qualidade urbanística da cidade do Funchal e garantirá uma melhor integridade do equipamento de deposição de resíduos ao dispor dos nossos munícipes”, considera a Câmara do Funchal.