Bom dia! É quarta-feira!

* A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Administração do Centro Comercial Plaza Madeira levam a efeito, pelas 11h00, a Cerimónia de Entrega do Prémio Plaza 2025, no piso 1 do Centro Comercial Plaza Madeira. Esta cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e do Diretor do Centro Comercial, Vítor Rodrigues, entre outras entidades.

* Pelas 15h00, acontece a inauguração do Centro de Recolha Oficial Animal, no canil municipal no Vasco Gil, em Santo António, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita pelas 16h00, as obras para o reforço de adução ao Reservatório da Trompica, no Campanário.

* Arranca hoje no Castanheiro Boutique Hotel a 4ª edição dos “Concertos no Pátio”. B Fachada inaugura hoje o evento, com um espetáculo marcado para as 21h30.