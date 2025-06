A vereadora responsável pelo pelouro social, Helena Leal, esteve, hoje, presente na cerimónia de entrega de dois projetos vencedores do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) 23-24, realizada na Casa do Povo de São Roque. Trata-se do projeto n.º 30 - Cantina Social e do projeto n.º 31 - Lavandaria Social, ambos inseridos na Categoria Sénior.

Estes projetos foram selecionados pela população no âmbito da edição do OPF 23-24, lançada em maio de 2023, que contou com uma verba global de 550 mil euros, destinada à implementação de propostas nas categorias Juvenil, Escolar, Concelhia e Sénior.

A vereadora Helena Leal destacou que “a entrega destes projetos representa uma forma de complementar a nossa resposta social em diferentes áreas, que decorre sobretudo das necessidades identificadas pela própria população. É, acima de tudo, um caminho de progresso e desenvolvimento, mas também uma aproximação às necessidades reais que a população evidencia.”

Refira-se que os projetos vencedores e agora implementados em São Roque, visam a melhoria das condições e infraestruturas deste espaço: o projeto n.º 30 - Cantina Social, classificado em 5.º lugar na Categoria Sénior, contou com um investimento de 18 mil euros para a aquisição de um armário de congelados, um armário de refrigeração e uma cortadora de carnes frias.

Já o projeto n.º 31 - Lavandaria Social, 7.º classificado na mesma categoria, implicou um investimento de 6 mil euros, destinado à aquisição de equipamentos de lavandaria, nomeadamente, uma máquina de lavar roupa e uma mesa de passar a ferro, de modo a assegurar melhores condições na prestação de serviços de lavagem e tratamento de roupa.

Helena Leal sublinhou ainda a importância destas respostas diretas às necessidades da população que reforçam o investimento contínuo do executivo nas áreas sociais, recordando que, neste mandato, já foram aplicados 50M de euros ao nível dos apoios sociais e programas de capacitação social.

Com estas entregas, passam a estar concluídos oito dos catorze projetos vencedores do OPF 2023-2024, o que demonstra o empenho da autarquia em promover a participação cívica, a inclusão social e o desenvolvimento das freguesias do concelho.

Por fim, destacou o crescimento significativo do Orçamento Participativo, tanto em termos de verba atribuída como de envolvimento da população. A edição de 24-25 já prevê um aumento de 10% face ao ano anterior no valor da verba, totalizando 600 mil euros distribuídos por quatro categorias. Sublinhou ainda o expressivo aumento da participação, revelando que “registámos um aumento de mais de 700% ao nível de votações, ou seja, de participação face a 2021”.