Funchal entrega desfibrilhador automático externo à Escola do Galeão

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Bruno Pereira, entregou hoje à Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Galeão, freguesia de São Roque, um desfibrilhador automático externo (DAE), numa cerimónia que contou também com a presença do diretor do Serviço Municipal Proteção Civil, Rui Figueira Faísca.

A entrega do DAE insere-se no Programa de Desfibrilhação Automática Externa para o Concelho do Funchal, sendo o segundo estabelecimento escolar a integrar o programa.

Na ocasião, Bruno Pereira revelou que está já em curso uma formação destinada a um grupo de elementos daquela escola para ensinar como utilizar o equipamento e como fazer suporte básico de vida.

Após a conclusão da formação adequada, o grupo de operadores ficam certificados, por um período de 5 anos, para manobrar o DAE, numa situação de paragem cardiorrespiratória.

O autarca sublinhou que diversos edifícios e espaços públicos da cidade dispõem já destes equipamentos e têm sido eficazes para resolver algumas situações no imediato.

Durante a cerimónia uma equipa de Bombeiros Sapadores do Funchal realizou uma demonstração em Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa.

A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil do Funchal, desenvolve o projeto Núcleos de Proteção Civil Jovem (NPC Jovem), que tem por objetivo consciencializar as pessoas para a importância do saber agir perante situações de emergência. É neste âmbito que foi entregue o DAE à Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, escola parceira em muitos projetos educativos e piorneira do Núcleo de Proteção Civil Jovem.