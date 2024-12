A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, marcou presença, hoje, na entrega de equipamentos a participantes do projeto SMART BEAR - “Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home”, no salão Nobre do Funchal.

O projeto SMART BEAR é um projeto financiado pelo programa da Comunidade Europeia Horizon 2020, que visa fornecer soluções na prevenção e tratamento de comorbidades associadas ao envelhecimento.

O principal objetivo do projeto é implementar uma plataforma inovadora utilizando dispositivos médicos inteligentes, através de interações baseadas na evidência, possibilitadas pelo uso de dispositivos médicos sensoriais e ambientais, associados a fatores de risco clinicamente significativos em idosos que apresentam diversas comorbidades.

Cristina Pedra sublinhou a importância desta proposta de monitorização para um alongamento de uma vida saudável. “A monitorização é um passo fundamental para uma deteção precoce de sintomas que podem ser acolhidos e, portanto, estamos a falar da preservação da nossa saúde e do aumento da nossa qualidade de vida.”

Os kits que podem atingir valores de até 2.000 euros, com o preço do kit base num valor de €373.45, foram distribuídos conforme critérios estabelecidos pela equipa clínica do projeto. A autarca sublinhou o impacto significativo do SMART BEAR, descrevendo-o como “um exemplo europeu a seguir”, e defendeu a continuidade da iniciativa para promover segurança e qualidade de vida com apoio das novas tecnologias.

A presidente relembrou o aumento da população idosa no Município do Funchal e o esforço do executivo em apoiar este segmento, com um orçamento recorde de 8 milhões de euros para os apoios às famílias, assim como a assistência a 6.000 funchalenses com medicamentos. Sublinhou ainda, o investimento ao nível da educação, com destaque para o trabalho em rede feito junto de instituições, ginásios municipais, universidades seniores e centros comunitários, como parte do compromisso com a educação e o bem-estar da população.

A Madeira, como região demonstradora das soluções SMART BEAR, é referência europeia, ao lado de França, Grécia, Itália e Roménia. Para o projeto, foram atribuídos à Região Autónoma da Madeira um financiamento de 914.481,73 euros ao instituto IDEA- associação de investigação e inovação sem fins lucrativos, 323.437,50 euros à Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e 54.500,00 euros ao SESARAM.

Registe-se que o valor global dos equipamentos disponibilizados pelo IDEA / Câmara Municipal do Funchal totaliza €530.832,04, em que €277.499,04 são destinados aos equipamentos digitais, e €253.333,00 para equipamento de fisioterapia, visto que os participantes beneficiam igualmente de treino de fisioterapia proporcionado no âmbito da sinergia com o projeto Smart4Health.