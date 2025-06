A Câmara Municipal do Funchal celebrou, hoje, um protocolo de cooperação com a Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, numa cerimónia que contou com a presença da presidente da Câmara, Cristina Pedra, da vereadora com o pelouro social, Helena Leal e respetivas entidades.

Cristina Pedra ressaltou que este acordo de cooperação é parte integrante de um compromisso eleitoral assumido pelo atual executivo, “no âmbito das políticas públicas de proximidade, inclusão e apoio social, mais concretamente, enquanto uma medida preventiva com o objetivo de retardar internamentos em lares, assegurando um acompanhamento personalizado e direto no domicílio, de forma a garantir condições para que, pessoas com mobilidade reduzida, possam permanecer nas suas casas.”

Refira-se que o protocolo incide sobre três respostas sociais prioritárias: Intervenção de Reabilitação no Domicílio, Ateliês de Socialização e Estimulação Cognitiva, e o Banco de Ajudas Técnicas, este último gerido no âmbito da Oficina Regional de Ajudas Técnicas (OR-AT).

No que respeita à Intervenção de Reabilitação no Domicílio, a autarca adiantou que o acordo estabelece uma rede colaborativa de apoio, assegurada por equipas especializadas da Causa Social, que se deslocarão às casas dos utentes com mobilidade condicionada, desenvolvendo planos de reabilitação psicomotora ajustados às necessidades, o que considera ser uma medida ‘particularmente importante’ para as pessoas que, por razões de saúde ou falta de apoio familiar, não conseguem aceder a serviços de forma autónoma.

Por sua vez, os ateliês funcionarão como espaços de encontro e convívio, destinados a cidadãos em situação de isolamento, promovendo a socialização, a estimulação cognitiva e o reforço da autoestima. Já o Banco de Ajudas Técnicas disponibilizará equipamentos adaptados, que favorecem autonomia e segurança no ambiente doméstico.

O protocolo permitirá ainda a referenciação direta de casos pelos serviços municipais, através de uma avaliação e acompanhamento adequados.

Cristina Pedra destacou ainda todo o trabalho realizado, pelo atual executivo, ao longo do mandato, que “aumentou em 233%, face a 2021, os apoios no âmbito social.”

Por fim, esclareceu que o presente protocolo não pressupõe um valor financeiro, uma vez que já foi atribuído um apoio no valor de 33 mil euros à associação, no âmbito do programa de apoio ao associativismo e do Orçamento Participativo.

“Assim, com este protocolo, continuamos a trilhar um caminho sustentado por ações concretas, que têm um impacto real na vida dos nossos munícipes”, concluiu.