É já este sábado, 15 de março, que arranca a 1º Campanha de Vacinação para cães e gatos de 2025 promovida pela autarquia do Funchal, sendo abrangidas, nesta primeira fase, as freguesias de Santo António e São Roque.

“Depois destas duas freguesias segue-se a Sé (26 março) na Sede da Causa Animal, São Martinho e São Pedro a 29 de março, Santa Maria Maior e São Gonçalo (12 abril) nas Juntas de Freguesia respetivamente, Santa Luzia e Imaculado Coração de Maria (17 maio) no Centro Cívico e Junta de freguesia respetivamente, finalizando a campanha no Monte (24 de maio), na Escola do Tanque.

Registe-se que, para participar nesta campanha, é necessária uma inscrição antecipada, na respetiva Junta de Freguesia da área de residência, havendo um limite de inscrições. Além disso, todos os cães devem se apresentar obrigatoriamente com trela ou açaimo funcional, à exceção dos cães perigosos ou de raça potencialmente perigosa, que deverão apresentar-se com ambos os meios de contenção, sendo a trela até 1 metro. Já os gatos devem apresentar-se, obrigatoriamente, numa transportadora adequada.

Esta iniciativa inclui, gratuitamente, para os munícipes residentes no Funchal, a vacinação antirrábica (com validade de 3 anos), a identificação dos animais com transponder, o registo no SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia), desparasitação interna contra lombrigas e ténias, emissão de boletim sanitário e, quando aplicável, licenciamento nas Juntas de Freguesia.

Os detentores dos animais apresentados deverão fazer-se acompanhar de cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade, n.º de contribuinte e boletim sanitário do animal, caso já o tenham”, detalha nota endereçada à imprensa por parte da Câmara Municipal do Funchal.