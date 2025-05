A Câmara Municipal do Funchal vai proceder ao lançamento imediato do concurso público para duas obras, já durante o mês de junho. Uma elas é a construção de 23 fogos no Bairro da Ponte. Trata-se de uma empreitada avaliada em cerca de 4,1 milhões de euros.

O projeto prevê a substituição do atual bairro pré-fabricado da Ponte, o último do género ainda existente na cidade, marcado pela presença de coberturas em amianto. A nova infraestrutura irá aumentar o número de fogos habitacionais de 13 para 23, como, aliás, já havia sido anunciado numa visita recente que a presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal efetuaram ao local.

Hoje, depois da reunião semanal camarária, o vice-presidente, Bruno Pereira, deu conta da aprovação do orçamento suplementar de 2025 (3.ª alteração modificativa), que permitirá o lançamento desta obra e da execução da vereda do Granel.

Bruno Pereira explicou que, embora a autarquia tenha tudo preparado há meses para o lançamento da obra, enfrentou dificuldades na aprovação do financiamento por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Face a esta situação, o executivo municipal decidiu avançar com capitais próprios, acreditando que “as questões com o IHRU ficarão resolvidas no decurso da obra, permitindo o reembolso à posteriori, sem prejuízo para o erário público, mas possibilitando que a obra se concretize o mais rapidamente possível”. O autarca relembrou que a habitação é uma das prioridades do atual executivo, sublinhando: “Temos de fazer a melhor gestão financeira possível para dar celeridade e rapidez ao lançamento desta obra, porque é uma necessidade sentida pela população do Funchal.”

Relativamente à Vereda do Granel, Bruno Pereira explicou que a obra estabelece uma ligação entre dois importantes lombos das zonas altas de Santo António, nomeadamente entre a zona da Barreira e o sítio do Trapiche. A intervenção visa facilitar a mobilidade naquela área e poderá vir a ser cofinanciada por fundos europeus, embora, conforme referiu, se aguarde ainda a entrada em funcionamento de uma nova plataforma digital que tramitará este tipo de processos.

No encontro de hoje, foi ainda aprovado o valor de 28.210 euros no âmbito da Comparticipação Municipal em Medicamentos, o que abrange 131 processos de apoio.