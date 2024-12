A Câmara Municipal do Funchal tem agendado para a próxima reunião de Câmara, na quinta, a aprovação de apoios sociais no valor total de 810 mil euros, com grande parte destinada ao ano de 2025.

O investimento social para 2025 será de 8 milhões de euros, marcando um aumento de cerca de 233% em relação a 2021. Estes recursos destinam-se a financiar os principais programas sociais do município, nomeadamente o Subsídio Municipal ao Arrendamento, a Comparticipação Municipal em Medicamentos, o Apoio à Natalidade e à Família, e o Programa de Recuperação de Moradias (PRESERVA).

Segundo a vereadora com o pelouro social, Helena Leal, este investimento reflete uma política que tem como objetivo construir “uma cidade mais solidária e humanizada”.

“Temos feito uma aposta no apoio às famílias, sobretudo à população mais vulnerável, mas também chegando à classe média. Um apoio que se traduz num reforço financeiro ao nível dos apoios sociais, mas também através de um conjunto de Planos Estratégicos e Programas de Capacitação, promovendo mais competências psicossociais, mais fatores de proteção e resiliência, a toda a população”, destaca a vereadora.

Registe-se que, desde o início do atual mandato, o investimento total da CMF em apoios sociais ronda os 25 milhões de euros, esperando-se que o apoio global às famílias e aos projetos sociais atinja os 50 milhões de euros até ao final do mesmo. Em 2024, cerca de 5 milhões de euros em apoios sociais beneficiaram diretamente 10.000 famílias funchalenses, revelando o impacto significativo das políticas de apoio social implementadas.

“Esta tem sido uma aposta que se tem revelado muito convergente com aquelas que são as reais necessidades da nossa população. Queremos continuar a seguir este caminho de desenvolvimento e progresso, respondendo aos desafios económicos e sociais que marcam o nosso tempo”, concluiu Helena Leal.