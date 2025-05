Foram hoje aprovados, em reunião de câmara, 17 processos do Subsídio Municipal ao Arrendamento, num valor total de 28.000. A este propósito, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou que a “habitação é, claramente, uma das prioridades do atual executivo”.

Além destes, foram aprovados outros 15 processos no âmbito do Apoio à Natalidade e à Família, num investimento de 4.500 euros. Programa este que, através do apoio à mensalidade de creche e jardim de infância, a aquisição de material escolar, e ainda a comparticipação nas despesas de saúde e alimentação, registou um acréscimo superior a 100% neste mandato, de acordo com o autarca.

Quanto às questões levantadas pela oposição, sobre as descargas na orla marítima do Funchal, Bruno Pereira garantiu que “não existem descargas a partir do sistema público, nem efetuadas pela Câmara, seja através do sistema das estações elevatórias, seja pela ETAR”.

Deste modo, explicou que as referidas descargas são, essencialmente, provenientes de levadas que terminam no mar, e de descargas efetuadas por particulares.

Face a isto, asseverou que, “embora muitas vezes seja difícil detetar previamente essas situações, existe um trabalho contínuo de fiscalização, com deslocações imediatas ao terreno para identificação da origem”.