A Junta de Freguesia de São Martinho recebeu, no dia 8 de abril, a exposição “Memórias da Cidade”, numa cerimónia que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira. A iniciativa é organizada pelo Arquivo Municipal do Funchal e insere-se num ciclo de exposições itinerantes que percorrerá todas as freguesias do concelho.

No caso de São Martinho, o contributo local resultou numa mostra especialmente rica, que reforça a identidade cultural e histórica da freguesia. A exposição estará disponível ao público na sede da Junta de Freguesia, permitindo a todos os interessados conhecer melhor o passado da cidade através de documentos e memórias partilhadas.