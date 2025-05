O Município do Funchal marca presença no X Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, que decorre, em Santo Tirso, até amanhã, dia 23.

O evento anual reúne autarquias de todo o país com o objetivo de partilhar experiências e promover práticas transformadoras nas políticas locais de educação, participação cívica e coesão territorial, este ano subordinado ao tema “Territórios Inteligentes: Inovação, Inclusão e Sustentabilidade”.

A participação do Funchal surge na sequência de uma candidatura submetida à organização do Congresso, para a apresentação do projeto CIGMA – Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma. O Município foi convidado a integrar o programa oficial, apresentando o projeto no painel dedicado à temática “Territórios Inteligentes – questões atuais e desafios nas cidades educadoras”.

Enquanto infraestrutura tecnológica e organizacional inovadora, desenvolvida no âmbito da estratégia de “smartificação” do território funchalense, o CIGMA centraliza e integra num único espaço físico, a monitorização e a gestão articulada dos principais serviços municipais coordenada com o contact center e com as plataformas digitais de serviços ao cidadão disponibilizadas pela CMF, sendo considerado um exemplo nacional de boas práticas no setor público.

Recorde-se que a excelência e inovação dos serviços prestados pelo CIGMA foram reconhecidas em 2024, com a atribuição de uma Certificação de Qualidade inédita no país, distinção entretanto já revalidada em 2025, bem como com dois prémios nacionais de referência, os APCC Best Awards, sendo a única dos nomeados cujos serviços são assegurados por colaboradores da autarquia e não por empresas especializadas de outsourcing, e os Prémios Portugal Smart Cities, que valorizam a estratégia municipal do Funchal na transformação digital dos seus serviços.

Para além da componente tecnológica, o CIGMA aposta também no aumento e promoção da literacia digital no concelho, através do programa “smart people – smart city”, iniciativa que abrange diversas instituições locais, como os ginásios municipais, escolas, a Universidade Sénior, entre outras, envolvendo cidadãos de todas as idades na utilização consciente e eficaz das ferramentas digitais, sejam elas municipais ou não. As ações incluem ainda visitas guiadas ao renovado espaço deste Centro Integrado, proporcionando contacto direto com a sua operação diária.

Membro da Associação Internacional de Cidades Educadoras desde 2014, em paralelo o Município do Funchal participou também no Congresso através da sua Divisão de Educação, reforçando o compromisso com os princípios da Carta das Cidades Educadoras.

“Esta presença sublinha o trabalho contínuo da autarquia na promoção de políticas educativas inclusivas e sustentáveis, alinhadas com os objetivos da Associação.”, destaca a autarquia.

A participação do Município do Funchal neste congresso reforça o seu papel ativo na Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e sublinha o compromisso da autarquia com a construção de uma cidade mais inteligente, inclusiva, participativa e centrada nas pessoas.