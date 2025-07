O Funchal está a acolher, desde 29 de junho e até hoje, o intercâmbio cultural que reúne seniores da Polónia e da Madeira no âmbito do programa Erasmus+.

A SocioHabitaFunchal foi a entidade acolhedora, sendo que a receção oficial do grupo teve lugar no salão nobre da Câmara.

O momento incluiu o reconhecimento institucional às duas organizações envolvidas na concretização desta mobilidade e foi assinalado com a degustação do Madeira de Honra, num evento que reuniu cerca de 45 pessoas.

A dministradora da SocioHabitaFunchal dirigiu-se aos presentes com palavras de boas-vindas, desejando uma estadia agradável na cidade do Funchal. Agradeceu a escolha do município e da SocioHabitaFunchal como entidade anfitriã desta mobilidade e destacou o compromisso da empresa na promoção e desenvolvimento de projetos Erasmus+, tanto para jovens como para adultos, reforçando o seu papel ativo na inclusão social e na educação ao longo da vida.