A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, no mês de janeiro, uma série de iniciativas para encerrar as festividades natalícias, começando pelo Dia de Reis, celebrado na véspera, dia 5, como manda a tradição.

Assim, após a missa dominical, agendada para as 9 horas, a comunidade é convidada a “cantar os reis” e a provar bolo-rei no adro da Igreja Paroquial, enquanto à tarde, o “cantar dos reis” porta-a-porta promete levar alegria às casas dos moradores.

No dia 15 de janeiro, para assinalar o Dia de Santo Amaro, a Junta organiza um passeio aos presépios, incluindo visitas à Aldeia de Natal do Curral das Freiras, à exposição de presépios da Ribeira Brava e a um presépio doméstico na Ribeira da Janela com mais de mil figuras.

Este passeio, com um valor de 15 euros por pessoa e inscrições a partir de 2 de janeiro, representa uma excelente oportunidade para explorar a riqueza das tradições locais, para além de promover a partilha e o convívio entre os participantes.

Já na noite do dia 17 de janeiro, sexta-feira, a tradição de “varrer os armários” ganha destaque num programa que se inicia às 18 horas, com um grupo de populares a percorrer os estabelecimentos comerciais da freguesia, entoando cânticos populares.

Esta última festividade relembra Santo Amaro, Santo Antão e São Sebastião, celebrando o encerramento do ciclo natalício madeirense, numa iniciativa que não só fomenta a preservação cultural como contribui para a dinamização do comércio local.

A planificação destas festividades, assim como a renovação do programa de apoio alimentar para famílias carenciadas, dominaram a última reunião de 2024 do executivo, realizada na passada sexta-feira, que culminou com um brinde a um feliz 2025 para todos os moradores.