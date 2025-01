A segurança da freguesia do Imaculado Coração de Maria foi o tema central de uma reunião realizada entre o presidente da Junta de Freguesia e elementos da PSP, esta quinta-feira, no âmbito do policiamento de proximidade, convocada por Pedro Araújo.

Segundo nota de imprensa, a PSP fez-se representar pelo subintendente Dário Sanguedo e pelo comissário Flávio Matos, comandantes da Divisão Policial e da Esquadra do Funchal, respetivamente, bem como do chefe Edgar Francisco e da aspirante Carlota Calaça.

“Durante a reunião, foi apresentado um balanço dos níveis de segurança, destacando-se o Imaculado Coração de Maria como uma das freguesias da cidade com menores índices de incidentes, um resultado altamente positivo que se pretende preservar”, lê-se.

Outro dos pontos da ordem de trabalhos foi a elaboração de um flyer informativo para divulgação das iniciativas relacionadas com o policiamento de proximidade, material que será distribuído à população.

“Este flyer incluirá informações sobre serviços prestados pela PSP e formas de contacto, reforçando a ligação entre a polícia e os moradores, um compromisso conjunto entre a Junta e a PSP para aumentar a sensibilização e a segurança na freguesia”.

Neste encontro, foi também dirigido um convite à PSP para participar no projeto da Universidade Sénior da freguesia, através do Tema da Semana, durante o qual serão partilhadas recomendações práticas e dicas sobre segurança.

”O trabalho articulado entre a PSP e a Junta pretende não apenas assegurar a manutenção da segurança, mas também criar um ambiente de confiança generalizada, reforçando a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores”, referiu, a propósito, o presidente Pedro Araújo.