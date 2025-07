A freguesia de São Pedro celebrou hoje mais um aniversário e homenageou Rui Adriano, antigo secretário regional, e a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco.

As comemorações iniciaram-se com uma missa na igreja de São Pedro, seguida de sessão solene na Fortaleza do Pico.

O presidente da Junta, Manuel Filipe, aproveitou a ocasião para efetuar um balanço dos quatro anos de atuação do executivo.

Segundo ele, em quatro anos este executivo reverteu a situação de credibilidade da Junta, envolvida em suspeitas de má gestão.

O autarca afiança, que este órgão autárquico tem hoje “uma situação estável” e que foram implementados por este executivo “procedimentos na gestão da Junta que culminaram em transparência, rigor e justiça e na atribuição dos muitos apoios concedidos”.

“Neste sentido a Junta de Freguesia de São Pedro foi inclusive neste 4 anos auditada pelo Tribunal de Contas o que veio corroborar essa boa gestão”, sublinha o presidente.

Manuel Filipe disse que a Junta apoia neste momento 90 famílias e cerca de 40 bolseiros, tem atividades para os seniores da freguesia e tem apostado no continuo melhoramento das limpezas de becos e veredas e apostado em pequenas obras de mobilidade nas veredas da freguesia.

Para o futuro, elegeu a habitação como o grande desafio do futuro para São Pedro dando dois bons exemplos de implementação de mais habitação a preços acessíveis um por parte do Governo Regional na Levada do Cavalo e outro por parte da Camara com a aquisição de vários prédios devolutos no centro do Funchal em São Pedro para recuperação para habitação a custos acessíveis.

Em representação do Governo Regional esteve Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciências e Tecnologia, e candidato do PSD à Câmara Municipal do Funchal, e o vice-presidente do Município, Bruno Pereira, marcaram presença.